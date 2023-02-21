ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن

تمكنت إدارة المرور المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يمارس التفحيط في محافظة حفر الباطن، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وبينت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.