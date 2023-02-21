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تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات

ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت إدارة المرور المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يمارس التفحيط في محافظة حفر الباطن، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وبينت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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