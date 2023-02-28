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تمت إحالتهما للنيابة العامة

ضبط مقيمين لنقلهما وإيوائهما 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
ضبط مقيمين لنقلهما وإيوائهما 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
المواطن - واس

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، على مقيم من الجنسية الإثيوبية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية السودانية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

عقوبة نقل المخالفين

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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