ضبط مقيم بحوزته 32 كجم قات في جازان

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب في منطقة جازان، اليوم الجمعة، على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته (32) كيلو جراما من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة (صهريج) يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.