ضبط مقيم بـ عسير خبأ 435 كجم من القات في مركبته

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قبضت شرطة عسير على مقيم بحوزته (435) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وفي التفاصيل، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية المصرية بحوزته (435) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.
تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.