ضبط مقيم في عسير بحوزته 12 كجم من القات

أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة ضبط مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 12 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

التفاصيل

وفي التفاصيل، قال حساب الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر: إن مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، قبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته 12 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

6 مخالفين

وفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.