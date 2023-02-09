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تم إيقافهم وإحالتهم لجهة الاختصاص

ضبط مقيم نقل5 مخالفين لأمن الحدود في جازان

2023-02-09 الساعة 2:38
ضبط مقيم نقل5 مخالفين لأمن الحدود في جازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة نقل المخالفين

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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