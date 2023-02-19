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مرخصة من وزارة الاعلام

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تم إيواؤهم وإحالة المسؤولين للجهات المختصة

ضبط مكتب خدمات غير مرخص يؤوي 9 عاملات بالرياض

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
ضبط مكتب خدمات غير مرخص يؤوي 9 عاملات بالرياض
المواطن - واس

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قام فريق من إدارة الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمباشرة بلاغ قيام مكتب خدمات غير مرخص له بمزاولة نشاط الاستقدام بإيواء وتشغيل عدد 9 من العاملات المخالفات لنظام الإقامة.

إيواء العاملات

وأفادت بأنه تم إيواء العاملات وإحالة المسؤولين عن مكتب الخدمات إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.

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الإبلاغ

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911) أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

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