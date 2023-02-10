ضبط مواطنين بحوزتهما آلاف الأقراص الخاضعة للتداول الطبي وسلاح

ألقت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير، اليوم الجمعة، على مواطنين بحوزتهما 29 ألفًا و550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلام ناري.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.