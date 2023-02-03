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تم استرداد المسروقات وإحالتهما للنيابة العامة

ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم

2023-02-03 الساعة 6:35
ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، اليوم الجمعة، على مواطنين لسرقتهما أجهزة إلكترونية من مرافق عامة وبيعها عبر منافذ بيع السكراب.

إحالة للنيابة

وبحسب ما ذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تم استرداد المسروقات وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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