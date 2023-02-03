ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي شؤون الحرمين تكثف خدماتها لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة 37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر
قبضت شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، اليوم الجمعة، على مواطنين لسرقتهما أجهزة إلكترونية من مرافق عامة وبيعها عبر منافذ بيع السكراب.
وبحسب ما ذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تم استرداد المسروقات وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.