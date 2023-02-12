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تم إحالتهما للنيابة العامة

ضبط مواطنين لعرضهما وترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة للتداول بالرياض

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
ضبط مواطنين لعرضهما وترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة للتداول بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، القبض على مواطنين بمنطقة الرياض لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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