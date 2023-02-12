ضبط مواطنين لعرضهما وترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة للتداول بالرياض

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، القبض على مواطنين بمنطقة الرياض لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.