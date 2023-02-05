ضبط مواطن بحوزته 133 كجم من القات في جازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على مواطن بحوزته 133 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

الإحالة لجهة الاختصاص

وأوضحت الأفواج الأمنية، أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.