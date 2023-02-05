ضبط مواطن بحوزته 133 كجم من القات في جازان

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على مواطن بحوزته 133 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وأوضحت الأفواج الأمنية، أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.