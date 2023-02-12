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تم إحالته لجهة الاختصاص

ضبط مواطن بحوزته 145 كجم من القات مخبأة في مركبة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
ضبط مواطن بحوزته 145 كجم من القات مخبأة في مركبة
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الأحد، على مواطن بحوزته (145) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وأفادت بأنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص .

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