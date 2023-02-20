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تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن بحوزته 20 ألف قرص مخدر مخبأة داخل أكياس أرز

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
ضبط مواطن بحوزته 20 ألف قرص مخدر مخبأة داخل أكياس أرز
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، اليوم الاثنين، على مواطن بحوزته (20280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخفية في مركبته داخل أكياس مواد غذائية (الأرز).

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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