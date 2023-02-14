ضبط مواطن بحوزته 25 كيلو جرامًا من الحشيش

قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة، اليوم الثلاثاء، على شخص بحوزته 25 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها.

الأمن العام

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر تويتر، أنه جرى إيقاف الشخص المتهم واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وإحالته لجهات التحقيق.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأحد الماضي، القبض على مواطنين بمنطقة الرياض لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.