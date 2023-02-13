ضبط مواطن بحوزته 272 كجم قات مخدر في جازان

قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (272) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

الإحالة لجهة الاختصاص

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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