ضبط مواطن بحوزته 272 كجم قات مخدر في جازان

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قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (272) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.