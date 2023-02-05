ضبط مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش وسلاح ناري بجازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان، اليوم الأحد، على مواطن بحوزته 42 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري.

إحالة للنيابة

وأفادت بأنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.