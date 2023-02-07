ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض

قبضت مكافحة المخدرات على شخص بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواد مخدرة

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.