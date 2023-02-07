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ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض Icon 11 خطوة لمواجهة الزلازل أثناء التواجد بالمنزل Icon بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين Icon مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا Icon توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا Icon الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد Icon زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس Icon أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” Icon هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا Icon

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تم إحالته إلى النيابة العامة

ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض

2023-02-07 الساعة 1:45
ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت مكافحة المخدرات على شخص بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواد مخدرة

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت الشرطة إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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