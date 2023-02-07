ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض 11 خطوة لمواجهة الزلازل أثناء التواجد بالمنزل بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا
قبضت مكافحة المخدرات على شخص بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.