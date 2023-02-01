ضبط مواطن لتوثيقه ونشره محتوى تضمن إساءة لرجال الأمن

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على مواطن لتوثيقـه ونشره محتوى مرئيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إساءة لرجال الأمن.

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.