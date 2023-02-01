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تمت إحالته للنيابة العامة

ضبط مواطن لتوثيقه ونشره محتوى تضمن إساءة لرجال الأمن

2023-02-01 الساعة 1:46
ضبط مواطن لتوثيقه ونشره محتوى تضمن إساءة لرجال الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على مواطن لتوثيقـه ونشره محتوى مرئيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إساءة لرجال الأمن.

 

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وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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