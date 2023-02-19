Icon

نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية Icon الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب Icon كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف Icon ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير Icon تكلفة دفن الموتى في لبنان تقارب 1000 دولار Icon إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع Icon كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17 Icon أبشروا بالدفء اليوم نهاية موجة البرد Icon أفضل 3 أهداف في الجولة الـ17 بدوري روشن Icon رجل أعمال تركي يتبرع بالخطأً بـ 2.6 مليار دولار لضحايا الزلزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
من الجنسية الإثيوبية في مركبة يقودها

ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن لنقله في مركبة يقودها (30) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

اختراق موقع الـFBI وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة

Img

نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد وسعداء بتشريف الكرة السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم