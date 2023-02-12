ضبط وافدة مخالفة تعمل في صالون حلاقة رجالي بالخبر

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمكن فرق الرقابة الميدانية في مدينة الخبر، اليوم الأحد، من ضبط عاملة من الجنسية الآسيوية تعمل في صالون للحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة المنشأة بعد رصد إعلان تجاري ذُكر فيه وجود عاملة تقدم خدمات لمرتادي الصالون، وتم ضبط المخالفة وعليه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل بالمملكة، ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.