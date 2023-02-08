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تم القبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية

ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء

2023-02-08 الساعة 3:29
ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1,503,146 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

 

 

ووفقًا للمتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، فإن المواد المخدرة مخبأة في شحنة مواد بناء بحص.

 

وتم القبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 4 أشخاص: مقيمان ووافدان بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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