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لرعي الإبل والأغنام وإشعال النار وقطع الأشجار

ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق

2023-02-05 الساعة 3:12
ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ونشرت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح حالات رصد وضبط المخالفين في عدد من المناطق.

التفاصيل:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما تم ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 161 متنًا من الإبل و35 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

فيما تم ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة.

كما تم ضبط 42 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 42 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تم ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة.

كما تمكنت الجهات المختصة بالأمن العام من ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وتبوك، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من قبل الجهات المختصة.

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