ضبط 146 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 146 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (146) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/W1gQMTwj3t
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 26, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 28 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية، و61 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1542 متنًا من الإبل و516 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
كما ضبطت 42 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة.
وألقت القوات القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 8 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.