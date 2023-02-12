ضبط 151 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 151 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق بالمملكة.

ونشرت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح حالات رصد وضبط المخالفين بالرعي وإشعال النار ونقل وبيع الحطب المحلي.

تفاصيل العمليات

فقد ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 33 مخالفًا لأمن البيئة لإشعالهما النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 21 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 521 متنًا من الإبل و70 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، فيما ضبطت 70 أيضًا مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما ضبطت 17 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 14 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في المدينة المنورة.

كما تمكنت الجهات المختصة بالأمن العام، من ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي في مناطق المدينة المنورة والشرقية والجوف ومكة المكرمة وجازان والقصيم، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.