Icon

متحدث الأرصاد: سنودع فصل الشتاء بدءًا من الأسبوع المقبل Icon الهلال يسيطر على التشكيل المثالي للأدوار الإقصائية بآسيا 2022 Icon ضبط 19 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية  Icon CIA: الصين تستعد لحرب عام 2027 Icon إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022 Icon جامعة جازان تبدأ قبول طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية Icon مشاهد خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الباحة Icon مشهد مؤلم .. سوري ينتظر يوميًا فوق الركام أملًا في عودة أهله Icon إنفاذ يقيم 12 مزادًا على أكثر من 80 عقارًا Icon التعليم تطلق مبادرة راصد لملاحظة حالات تعاطي المخدرات والتعامل معها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 19 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية 

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
ضبط 19 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مخالفًا لنظام البيئة، 14 مواطنًا، ومواطنان خليجيان، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.

عقوبة إشعال النار

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم