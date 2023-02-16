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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بالرياض والمدينة المنورة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بالرياض والمدينة المنورة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، (20) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (15) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسية الهندية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الحنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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