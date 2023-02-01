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تم تسليم الكميات المضبوطة

ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي

2023-02-01 الساعة 2:15
ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، (28) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (47) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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