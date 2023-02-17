ضبط 3 جناة في عنيزة سرقوا مركبات وأموال ومصوغات

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أعلن الأمن العام في عنيزة ضبط 3 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية.
وفي التفاصيل، قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: قبضت شرطة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل، في مواقع مختلفة.
وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.