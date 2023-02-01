ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي لفتة إنسانية من يوتيوبر شهير تعيد البصر لـ 1000 أعمى
أعلن الأمن العام، ضبط عدد من المتسولين بمنطقة المدينة المنورة، مؤكدًا مواصلة جهوده لمكافحة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة المدينة المنورة.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/pVbcObvZRkقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) January 31, 2023
وقال الأمن العام في فيديو نشره على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية تسول كل منهما بشكل مباشر من الأماكن العامة.
كما أشار الأمن العام إلى ضبط مقيم آخر مصري يتسول بشكل مباشر أيضًا من المارة في الأماكن العامة.
وتواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في مناطق المملكة كافة لرصد المتسولين وضبطهم، ويتم الإبلاغ عنهم بالاتصال على الرقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 من بقية المناطق.