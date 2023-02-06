Icon

100 مخالفة تُهدد مانشستر سيتي بخصم النقاط! Icon وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

2023-02-06 الساعة 2:01
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة، 30 مواطنًا، ومواطناً خليجياً، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومنطقة الرياض، ومتنزه السودة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
Img

ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي

Img

رياح نشطة وضباب وتكون الصقيع على معظم المناطق

وبَين أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة