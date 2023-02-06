ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة، 30 مواطنًا، ومواطناً خليجياً، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومنطقة الرياض، ومتنزه السودة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين.

وبَين أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.