ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

100 مخالفة تُهدد مانشستر سيتي بخصم النقاط! وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة، 30 مواطنًا، ومواطناً خليجياً، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومنطقة الرياض، ومتنزه السودة.
وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين.
وبَين أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.
ودعا المتحدث الرسمي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.