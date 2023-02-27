ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير

أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتسولين في منطقة عسير، وذلك ضمن حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة، لرصد المتسولين وضبطهم.

استعطاف المصلين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول من خلال استعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة داخل أحد الجوامع، كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية قامت بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.

وتابع: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المصلين داخل أحد المساجد، ورصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول أمام أحد الجوامع وبشكل مباشر.

الإبلاغ عن التسول واجب وطني

من جانب آخر، أعاد الأمن العام التذكير بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول، وأنه بمثابة واجب وطني على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.