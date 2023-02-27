Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18 Icon خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري Icon ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير Icon مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص Icon وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية Icon 911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد Icon وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الإبلاغ عن التسول واجب وطني

ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتسولين في منطقة عسير، وذلك ضمن حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة، لرصد المتسولين وضبطهم.

استعطاف المصلين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول من خلال استعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة داخل أحد الجوامع، كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية قامت بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.

وتابع: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المصلين داخل أحد المساجد، ورصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول أمام أحد الجوامع وبشكل مباشر.

الإبلاغ عن التسول واجب وطني

من جانب آخر، أعاد الأمن العام التذكير بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول، وأنه بمثابة واجب وطني على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم