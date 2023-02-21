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الإبلاغ عن التسول واجب وطني

ضبط 4 متسولين بحائل أحدهم يستعطف المصلين

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
ضبط 4 متسولين بحائل أحدهم يستعطف المصلين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الأمن العام ضبط عدد من المتسولين بمنطقة حائل، وذلك ضمن حملاتها الميدانية بكافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم تحت شعار لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول.

التسول بشكل مباشر

وفي التفاصيل، قال الأمن العام خلال مقطع فيديو وثق رصد المتسولين: إنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من المارة، ورصد وضبط مقيم من الجنسية السورية، وذلك بعد قيامه بالتسول خارج أحد المساجد.

وتابع: تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة، ورصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

الإبلاغ عن التسول واجب وطني

من جانب آخر، أعاد الأمن العام التذكير بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول، وأنه بمثابة واجب وطني على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

 

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