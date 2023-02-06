ضبط 4 مواطنين بالشرقية بحوزتهم 63,443 قرص إمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم 63,443 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، أصـدر مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية 1840 فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اعتبـارًا مـن تاريخ 1/ 7/ 1444هـ، وبمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

وأعرب اللواء القرني عن شكره للأمير عبدالعزيز بـن سـعـود بـن نايـف بـن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات.