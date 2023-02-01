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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة

ضبط 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية ومخالفتهم لنظام الجرائم المعلوماتية

2023-02-01 الساعة 2:06
ضبط 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية ومخالفتهم لنظام الجرائم المعلوماتية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، على (3) مواطنين إثر مشاجرة جماعية في قرية القضب، ومواطنين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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