ضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

عروض الضوء والصوت بجبال أجا تجذب أكثر من 18 ألف زائر ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وحائل، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (996) و (999) في بقية مناطق المملكة.