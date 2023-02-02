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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 5 مخالفين في الرياض والمدينة المنورة والجوف بحوزتهم حطب محلي

2023-02-02 الساعة 9:42
ضبط 5 مخالفين في الرياض والمدينة المنورة والجوف بحوزتهم حطب محلي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، (5) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين المصرية والسودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (5) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مستمرة

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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