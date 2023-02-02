حمدالله مستمر مع الاتحاد حتى 2025 ضبط 5 مخالفين في الرياض والمدينة المنورة والجوف بحوزتهم حطب محلي وظائف شاغرة بفروع مركز أرامكو الطبي ترتيب دوري روشن بعد فوز الشباب والتعاون وأبها الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية في الأهلي 27 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد بذكرى وقوعه بالبئر مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، (5) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين المصرية والسودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (5) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.