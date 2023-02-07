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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط 5 مخالفين في المدينة المنورة والشرقية والجوف بحوزتهم حطب

2023-02-07 الساعة 12:48
ضبط 5 مخالفين في المدينة المنورة والشرقية والجوف بحوزتهم حطب
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والجوف، (5) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسية الهندية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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