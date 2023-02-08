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4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي للبيع

2023-02-08 الساعة 6:21
ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي للبيع
المواطن - واس

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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وجازان والقصيم، 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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