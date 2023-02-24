ضبط 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم على شخصين

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 6 أشخاص لاعتدائهم على شخصين.
وتفصيلاً، قال حساب الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الجمعة، إن شرطة منطة الرياض قبضت على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح الأمن أنه جاري القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.