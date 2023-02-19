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لتخزين حطب محلي واستغلال رواسب

ضبط 82 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق خلال أسبوع

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
ضبط 82 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 82 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وفي التفاصيل، ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 34 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 766 متنًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي.

كما تم ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم حطبًا محليًا وتحويله إلى فحم بمنطقة الرياض.

وتم إلقاء القبض على 20 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 15 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

حطب معروض للبيع

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 8 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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