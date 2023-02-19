ضبط 82 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق خلال أسبوع

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غدًا ويحاور وزراء ومسؤولين تسمية الجولة الـ18 من دوري روشن بجولة يوم التأسيس نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير تكلفة دفن الموتى في لبنان تقارب 1000 دولار إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17
أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 82 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (82) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.قد يهمّك أيضاً
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/sDkcNYNJRg
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 19, 2023
وفي التفاصيل، ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 34 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 766 متنًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي.
كما تم ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم حطبًا محليًا وتحويله إلى فحم بمنطقة الرياض.
وتم إلقاء القبض على 20 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 15 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 8 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.