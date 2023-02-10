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ضمك لا يخسر ضد الفيحاء

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
ضمك لا يخسر ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم.

مواجهة اليوم بالجولة الـ16

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الفيحاء على ملعب نادي ضمك، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

ضمك يتألق ضد الفيحاء

وسبق أن لعب ضمك ضد الفيحاء 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتجنب فارس الجنوب الخسارة فيهم، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الفيحاء ضد ضمك
جانب من مباراة سابقة

ويسير الفريق فارس الجنوب بشكل جيد في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز 5 مرات وتعادل 6 لقاءات وخسر 4 مرات، وسجل 20 هدفًا، ويُعد الأكثر تسجيلًا من عرضيات بـ9 أهداف، واستقبل 16 هدفًا.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز 5 مرات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مرات، وسجل 18 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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