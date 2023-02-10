ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء

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حسم التعادل الإيجابي مباراة ضمك والفيحاء بنتيجة هدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ضمك والفيحاء.. تعادل إيجابي🤝قد يهمّك أيضاً
🎥 أهداف اللقاء ⬇️#ضمك_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/XsJTujZpYr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني تمكن من إحراز الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة السابعة والثلاثين.
وفي الشوط الثاني، ضغط نادي الفيحاء بقوة لينجح اللاعب ألكسندر تراجكوفسكي في إحراز هدف التعادل للفيحاء بالدقيقة الـ66.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد نادي الفيحاء 19 نقطة في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد ضمك 22 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن.
جدير بالذكر أنه في نفس توقيت مباراة الفيحاء وفارس الجنوب، فاز الطائي على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على نادي أبها بثلاثية مقابل هدف.