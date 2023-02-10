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في الجولة الـ16 من دوري روشن

ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل الإيجابي مباراة ضمك والفيحاء بنتيجة هدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني تمكن من إحراز الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة السابعة والثلاثين.

الفيحاء يُجبر ضمك على التعادل

وفي الشوط الثاني، ضغط نادي الفيحاء بقوة لينجح اللاعب ألكسندر تراجكوفسكي في إحراز هدف التعادل للفيحاء بالدقيقة الـ66.

ضمك والفيحاء

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد نادي الفيحاء 19 نقطة في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد ضمك 22 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن.

جدير بالذكر أنه في نفس توقيت مباراة الفيحاء وفارس الجنوب، فاز الطائي على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على نادي أبها بثلاثية مقابل هدف.

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