ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدف دون رد.

تقدم ضمك ضد الفيحاء

وبدأت مواجهة ضمك ضد الفيحاء بشكل سريع، حيث ظهر فارس الجنوب بشكل أفضل، ونجح في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الضغط بقوة، قبل أن ينجح هلال سوداني في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 37، وحاول الفريقان هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفيحاء بهدف.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعديل النتيجة وحصد نقطة على الأقل، فيما سيسعى فارس الجنوب للحفاظ على تقدمه وخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على ملعبه.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.