طائرات الإغاثة السعودية الأولى عالميًّا وصولًا لشمال غرب سوريا

قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي، اليوم الأربعاء: إن طائرات الإغاثة السعودية هي الأولى عالميًّا وصولًا إلى شمال غرب سوريا بعد وقوع الزلزال.

دعم القيادة

وأضاف الجطيلي، خلال لقائه على “قناة الإخبارية”، أن المملكة تمكنت من تحقيق ذلك من خلال دعم القيادة الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فضلًا عن دور ومكانة المملكة وثقلها الدولي في تقديم المساعدات.

تنسيق متواصل

وأشار الجطيلي إلى دور المملكة في التواصل والتنسيق حيث تم تشكيل لجنة جميع الجهات شملت وزارتي الداخلية والصحة والخارجية والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني وغيرها من الجهات.

وأوضح الجطيلي وجود تعاون كبير بين هيئة الطوارئ والكوارث التركية ووزارتي الصحة والخارجية في تركيا، موجهًا الشكر لهم لإيصال المساعدات السعودية للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

ولفت إلى أن المملكة إلى جانب إدخالها المساعدات للجانب السوري، فقد فتحت الباب لإدخال المساعدات الدولية إلى سوريا بعد المساعدات السعودية.

أطنان من المساعدات

وفي وقت سابق أعلن مركز الملك سمان للإغاثة إدخال 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا في وقت تعاني فيه المناطق السورية المنكوبة بشدة جراء الزلزال، فلم يتمكن أحد من إدخال المساعدات إلا مركز الملك سلمان للإغاثة.