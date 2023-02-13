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في خروج واضح على النص

طارق العلي يضرب ممثلة بـ”الطبلة” بشكل غير لائق

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
طارق العلي يضرب ممثلة بـ”الطبلة” بشكل غير لائق
المواطن - فريق التحرير

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انتقد العديد من مرتادي موقع تويتر، الفنان الكويتي طارق العلي، بعد تداول مقطع من مسرحيته الجديدة حيث قام بركل إحدى الفنانات بطريقة غير لائقة في خروج واضح منه على النص.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد شاركت المقطع عبر حسابها في انستغرام معلقة عليه بالقول  إن طريقة ضربه غير لائقة مذكرة بموقف سابق تسبب في أزمة بين العلي وهيا الشعيبي وأسفر عن عدم تعاونهما في أي عمل فني منذ فترة طويلة..

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ونشرت مي العيدان مقطع فيديو من مسرحية طارق العلي يقوم فيها بضرب الفنانة على أسفل ظهرها بـ” الطبلة” قبل أن يركلها في ذات الموضع  بقدمه.

تعليق مي العيدان

وعلقت مي العيدان على الفيديو قائلة: “لا وزعلان لما قالت هيا الشعيبي طقني على صدري.. انزين وهذه طقها على وين.. والله عيب من متى المسرح جذيه، بس أنا استأنست على الكراسي الفاضية واللي قاعد في أول سطر مقزرها على التليفون من الملل ما ألومه”.

وتفاعل المعلقون بمواقع التواصل الاجتماعي مع انتقادات مي العيدان لـ طارق العلي، واتفق معها الكثير منهم حول كون المشهد غير لائق، حيث جاءت بعض التعليقات: “عيب والله على الأقل يحترم العمر شوي، تهريج بتهريج لا فن ولا ذوق “، ” كوميديته هابطة الصراحة وأبدًا ما يضحك”.

انتقاد طارق العلي

يذكر أن طارق العلي واجه من قبل انتقادات حول العنصر النسائي في مسرحياته واتهمه البعض بأن وجودها يعد تحصيل حاصل وعنصر ثانوي.

ورد طارق العلي على الأمر قائلًا: “ما في شيء اسمه تكملة عدد؟؟ طول ما إنه انكتب لها دور وانكتب لها شخصية في المسرح..والحمد لله أنا قضاياي اجتماعية والبطلات معاي.. مرام.. هند البلوشي.. ميس قمر.. نورة العميري”.

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