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احتفاءً بيوم التأسيس

طاقم الملاحة لطيران ناس يرتدي الزي التراثي على متن رحلاته

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
طاقم الملاحة لطيران ناس يرتدي الزي التراثي على متن رحلاته
المواطن - فريق التحرير

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في لافتة مميزة، ارتدى طاقم الملاحة الجوي لطيران ناس الزي التراثي لمناطق المملكة على متن رحلاته احتفالاً بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم الأربعاء.

وظهر طاقم الملاحة التابع لطيران ناس، على متن الرحلات، بالزي التراثي لمناطق المملكة، احتفاءً بيوم التأسيس.

فعاليات متنوعة

وتشهد المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م.

يأتي ذلك اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.

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