طالبان تحظر بيع واستخدام موانع الحمل

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حظرت حركة طالبان بيع واستخدام موانع الحمل في اثنتين من المدن الأفغانية الرئيسية، بزعم أنها مؤامرة غربية.
وتهدد طالبان، القابلات وتطلب من الصيدليات إخلاء رفوفها من جميع أدوية منع الحمل وأدوات تحديد النسل، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وتلقى عدد من الصيادلة في كابول ومزار شريف، أوامر بعدم تخزين أو بيع أي أدوية لتحديد النسل.
وقال صاحب صيدلية: “جاءوا إليّ مرتين حاملين مسدسات، وهددوني بعدم بيع حبوب منع الحمل. إنهم يفتشون كل صيدلية في كابول بشكل منتظم”.
وأفادت قابلة أنها تعرضت للتهديد من الحركة عدة مرات، مشيرة إلى أن أحد قادة طالبان قال لها: لا يسمح لك بالترويج للمفهوم الغربي لتقليل السكان.
ويقول مقاتلون من حركة طالبان، للسكان في شوارع كابول إن استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة من الأجندة الغربية.
ومنعت طالبان، مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس، وبالإضافة إلى ذلك، فقد حرمت أيضًا 100 ألف طالبة من الالتحاق بالجامعة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وحذرت اليونسكو من أن منع الفتيات والشابات من حضور الفصول الدراسية في أفغانستان قد يقضي على مكاسب ضخمة تحققت في مجال التعليم وخلق جيل ضائع.
كما قررت طالبان أيضًا منع عمل الفتيات في المراكز التجارية، وفقًا لقناة العربية.