Icon

تدشين رابطة مرشدي عسير السياحيين Icon موسكو: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون مطالبتنا بضمان سلامته Icon وظائف شاغرة في شركة سيمينس في 3 مدن Icon بوليفارد رياض سيتي تستعيد ذكرى 3 قرون من الحضارة السعودية Icon أول تعليق من علي البليهي بعد أزمته مع جماهير شباب الأهلي Icon توافد كبير على ‎بوليفارد سيتي للاحتفال بيوم التأسيس Icon ملك المغرب يتعرض لوعكة صحية Icon طالبان تحظر بيع واستخدام موانع الحمل Icon 15 وظيفة شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon لقطات من عرض عسكري وحضور كبير في الدرعية بمناسبة يوم التأسيس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يفتشون كل صيدلية في كابول بشكل منتظم

طالبان تحظر بيع واستخدام موانع الحمل

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
طالبان تحظر بيع واستخدام موانع الحمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حظرت حركة طالبان بيع واستخدام موانع الحمل في اثنتين من المدن الأفغانية الرئيسية، بزعم أنها مؤامرة غربية.

وتهدد طالبان، القابلات وتطلب من الصيدليات إخلاء رفوفها من جميع أدوية منع الحمل وأدوات تحديد النسل، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتلقى عدد من الصيادلة في كابول ومزار شريف، أوامر بعدم تخزين أو بيع أي أدوية لتحديد النسل.

تهديد الصيادلة

وقال صاحب صيدلية: “جاءوا إليّ مرتين حاملين مسدسات، وهددوني بعدم بيع حبوب منع الحمل. إنهم يفتشون كل صيدلية في كابول بشكل منتظم”.

وأفادت قابلة أنها تعرضت للتهديد من الحركة عدة مرات، مشيرة إلى أن أحد قادة طالبان قال لها: لا يسمح لك بالترويج للمفهوم الغربي لتقليل السكان.

ويقول مقاتلون من حركة طالبان، للسكان في شوارع كابول إن استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة من الأجندة الغربية.

منع الفتيات من التعليم

ومنعت طالبان، مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس، وبالإضافة إلى ذلك، فقد حرمت أيضًا 100 ألف طالبة من الالتحاق بالجامعة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

خلق جيل ضائع

وحذرت اليونسكو من أن منع الفتيات والشابات من حضور الفصول الدراسية في أفغانستان قد يقضي على مكاسب ضخمة تحققت في مجال التعليم وخلق جيل ضائع.

كما قررت طالبان أيضًا منع عمل الفتيات في المراكز التجارية، وفقًا لقناة العربية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير