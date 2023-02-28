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لا توجد معلومات عن مصيره

طالبان تعتقل موظفًا عسكرياً بالقنصلية الإيرانية بمزار شريف

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
طالبان تعتقل موظفًا عسكرياً بالقنصلية الإيرانية بمزار شريف
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت قوة خاصة من جهاز الاستخبارات التابعة لحكومة حركة “طالبان” موظفاً عسكرياً في القنصلية الإيرانية بمدينة مزار شريف الواقعة شمال أفغانستان.

تفاصيل الاعتقال

وأفادت وكالة أنباء صوت أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن قوة من جهاز الاستخبارات التابعة لحكومة حركة طالبان اعتقلت سيد أنور أميري الموظف العسكري في القنصلية الإيرانية العامة بمدينة مزار شريف.

وبحسب الوكالة، تم اعتقال سيد أنور أميري يوم الخميس الماضي، ولا توجد معلومات عن مصيره.

تعليق الجانبين

ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة حركة “طالبان” أو الجهات الرسمية الإيرانية بشأن اعتقال هذا الموظف العسكري.

من المعروف أن لدى إيران سفارة في العاصمة الأفغانية كابول، كما أن لها قنصليتين، إحداهما في ولاية هرات غرب أفغانستان المحاذية للحدود الإيرانية، والأخرى في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.

ويوم أمس، قامت قوات من حركة طالبان باعتقال عدد من عناصر حرس الحدود الإيراني في حدود مدينة نيمروز لعدة ساعات، وبعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الإفراج عنهم، معتبرة أن ما حصل كان “بسبب سوء تفاهم بين الجانبين”.

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