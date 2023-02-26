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طالب أمريكي يعتدي على معلمته بوحشية حتى أفقدها الوعي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
طالب أمريكي يعتدي على معلمته بوحشية حتى أفقدها الوعي
المواطن- فريق التحرير

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شهدت مدرسة أمريكية اعتداء طالب على معلمته بطريقة وحشية حتى فقدت الوعي، ليبصق عليها لحظة القبض عليه، ليس هذا فقط، بل وتوعد بقتلها عند عودتها.

سبب الاعتداء العنيف

وكان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي عمر المراهقة، وضرب معلمته وتدعى جوان نايدتش وهي أم لولدين، بعنف مسددًا لها 15 ضربة وركلها بقوة حتى خارت قواها وفقدت الوعي.

طالب أمريكي يعتدي على معلمته بالضرب حتى أفقدها الوعي

وجاء ذلك العنف لأنها أخذت منه جهاز Nintendo Switch حتى لا يلعب بالفصل الدراسي في ولاية فلوريدا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهرت لقطات وثقتها كاميرا مراقبة داخلية، المعلمة وهي تمشي ليلحق بها الطالب ويدفعها أرضًا بقوة لينهال عليها بالركل والضرب بقوة ووحشية على ظهرها ورأسها إلى أن فقدت وعيها، وبقيت بدون حراك.

كما حاولت إحدى زميلاتها مساعدتها وإبعاد الطالب لكنه واصل ضرب الضحية بمد ساقه وركلها، ليتدخل أربعة آخرون في الموقف لثنيه عن ذلك.

القبض على الطالب

وتم نقل المعلمة إلى المستشفى فيما أتت الشرطة وقبضت على الطالب الذي بصق على نانديش لحظة اعتقاله متوعدًا بقتلها، ليتم نقله إلى جناية الأحداث بتهمة الضرب المبرح مع الأذى الجسدي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

من جانبه، ذكر مكتب شرطة مقاطعة فلاغلر في فلوريدا أن جوان نايدتش تعاني من إصابات خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المراهق بعد القبض عليه إنه كان يضرب معلمته في كل مرة تأخذ منه لعبته، وسأل الضباط عما إذا كان سيذهب إلى السجن بينما كانوا يقيدونه في المدرسة، مضيفًا إلى متى؟ ليجيبه الشرطي: لا أعرف.

وبعد لحظات قال للضباط: يا إلهي، لا أريد أن أدخل السجن، لدي أشياء أكثر أهمية يجب أن أفعلها.

من جانبها قالت عضو في هيئة التدريس بالمدرسة الواقعة في مقاطعة فلاغلر، إنه يجب نقل الطالب إلى مصحة عقلية لعلاجه لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس إلى السجن لمعاقبته.

فيما عارض آخرون ذلك، وطالبوا بسجنه بتهمة الاعتداء والشروع في القتل.

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