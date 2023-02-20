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حاز شهادته أمام زوجته وحفيدته البالغة 11 عامًا

طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن
المواطن - فريق التحرير

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تخرج البريطاني نيك أكستين البالغ 76 عامًا حديثًا في جامعة بريستول، بدرجة دكتوراه في الرياضيات الاجتماعية ضمن قسم الفلسفة، بعد نصف قرن من بدء العمل على رسالة الدكتوراه الأصلية، وحاز شهادته أمام زوجته وحفيدته البالغة 11 عامًا.

تفكير شاق

وأفاد أكستين: أن الأمر استغرق منه تفكيرًا شاقًا طويلًا لترتيب أطروحته، وهذا على الأرجح ما يقوله المرشحون لنيل الشهادة.

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وحصل في عام 1970، على منحة فولبرايت المرموقة من جامعة بيتسبرغ، لكنه عاد بعد خمس سنوات دون إكمال الدكتوراه.

موضوع الدكتوراه

وعاد إلى جامعة بريستول قبل 7 سنوات، بهدف إنهاء ماجستير في الأدب، قبل أن ينتقل إلى إنهاء شهادة الدكتوراه في بحث يعتمد على الأفكار التي عمل عليها قبل خمسة عقود بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن بحثه قادر على تغيير نظرتنا إلى علم النفس السلوكي. وخلال مسيرته المهنية تزوج وأنجب طفلين، وكان المؤلف الرئيسي لبرنامج التدريس المدرسي أوكسفورد برايمري ساينس.

وكانت أجهزة الكمبيوتر لا تزال من الخيال العلمي، خلال سنته الأولى بالجامعة في عام 1967، ويذكر أنها كانت فترة مناهضة للحرب، وكان هناك شعور ثوري، وفجأة كان علم الاجتماع وعلم النفس موضوعين مزدهرين، فذهب لدراستهما.

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